ЧМ-2022. Отбор

В сентябре сборная Португалии сыграет против Ирландии, Азербайджана и Катара.

Сборная Португалии в своем официальном твиттере объявила состав на поединки отборочного цикла ЧМ-2022, которые пройдут в начале сентября.

В число вызванных футболистов главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем попали 25 исполнителей, среди которых нашлось место для лидера Криштиану Роналду и опытнейшего Пепе.

Напомним, сборная Португалии проведет два матча отбора ЧМ-2022 против Ирландии (1 сентября) и Азербайджана (7 сентября), а также сыграет товарищеский матч с будущим хозяином мундиаля — Катаром (4 сентября).