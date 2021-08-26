ЧМ-2022. Отбор
В сентябре сборная Португалии сыграет против Ирландии, Азербайджана и Катара.
Криштиану Роналду и Пепе, Getty Images
26 августа 2021, 16:59
Сборная Португалии в своем официальном твиттере объявила состав на поединки отборочного цикла ЧМ-2022, которые пройдут в начале сентября.
В число вызванных футболистов главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем попали 25 исполнителей, среди которых нашлось место для лидера Криштиану Роналду и опытнейшего Пепе.
Напомним, сборная Португалии проведет два матча отбора ЧМ-2022 против Ирландии (1 сентября) и Азербайджана (7 сентября), а также сыграет товарищеский матч с будущим хозяином мундиаля — Катаром (4 сентября).