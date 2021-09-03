ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Польша — Албания, pzpn
03 сентября 2021, 08:33
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Польши одержала уверенную победу над Албанией на своем поле.
Хозяева отправили в ворота албанцев четыре мяча, при этом сами лишь единожды были вынуждены доставать мяч из сетки своих ворот.
Обзор матча:
Польша - Албания 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 — Чикаллеши, 25