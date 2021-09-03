ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Польши одержала уверенную победу над Албанией на своем поле.

Хозяева отправили в ворота албанцев четыре мяча, при этом сами лишь единожды были вынуждены доставать мяч из сетки своих ворот.

Обзор матча:

Польша - Албания 4:1

Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 — Чикаллеши, 25