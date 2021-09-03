ЧМ-2022. Отбор

Наставник шведов Янне Андерссон подвел итоги победного матча против Испании.

Сборная Швеции неожиданно обыграла национальную команду Испании в в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наставник шведской команды Янне Андерссон подвел итоги победного матча, заявив, что значение этой победы будет понятно чуть позже.

Кажется, это был мой 66-й матч в качестве тренера сборной Швеции, и он был одним из лучших. Мы здорово играли и заслужили победу.

Мы сыграли три отборочных матча, осталось пять. Только 14 ноября можно будет сделать выводы и узнать значение этой победы. Но сейчас мы в хорошем положении», – сказал Андерссон в комментарии официальному сайту УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Испания.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Испании занимает второе место в группе B, имея в своем активе 7 турнирных пунктов. Шведы, которые сыграли три игры возглавляет группу, набрав 9 турнирных очков.

Напомним, следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут в воскресение, 5 сентября, против национальной команды Грузии. Сборная Швеции свой поединок в отборе на ЧМ-2022 сыграет в среду, 8 сентября, против сборной Греции.