ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Испании в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Швеции и уступила со счетом 1:2.

Подопечные Луиса Энрике смогли открыть счет уже на пятой минуте, но сразу же пропустили, а гол Классона в начале второго тайма принес шведам победу.

Обзор матча:

Швеция — Испания 2:1

Голы: Исак, 6, Классон, 57 — Солер, 5



Швеция: Ольсен — Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон — Классон, К. Ульссон, Экдаль (Каюсте, 69), Форсберг (Сванберг 90+4) — Кулусевски (Квайсон, 85), Исак (Кисе Телин, 84).



Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба — Коке (Льоренте, 75), Бускетс (Родри, 85), Солер (Мендес, 85) — Торрес, Мората (Сарабия, 75), Морено (Траоре, 64).



Предупреждения: Кулусевски, Крафт — Альба, Бускетс.