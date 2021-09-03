ЧМ-2022. Отбор

Деян Кулусевски подвел итоги победного матча против национальной команды Испании.

Сборная Швеции неожиданно обыграла национальную команду Испании в в рамках отбора на ЧМ-2022.

Полузащитник шведской команды Деян Кулусевски подвел итоги матча против Испании, заявив, что могли выиграть у испанцев и с большим счетом.

"Если честно, думаю, мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выиграть с большей разницей в счете.

Горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Эта победа – одно из лучших, что случалось в моей жизни", – сказал Кулусевски в интервью официальному сайту УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Испания.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Испании занимает второе место в группе B, имея в своем активе 7 турнирных пунктов. Шведы, которые сыграли три игры возглавляет группу, набрав 9 турнирных очков.

Напомним, следующий матч подопечные Луиса Энрике проведут в воскресение, 5 сентября, против национальной команды Грузии. Сборная Швеции свой поединок в отборе на ЧМ-2022 сыграет в среду, 8 сентября, против сборной Греции.