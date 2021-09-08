ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч квалификации ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре, сборная Армении

Поединок проходил под полным контролем сборной Армении. Несмотря на многочисленные удары по воротам Бюхеля, поразить ворота удалось лишь раз. На 45+5 минуте матча капитан Генрих Мхитарян сумел реализовать пенальти. Но во втором тайме гости, неожиданно, поймали хозяев на контратаке и сравняли счет. Автором забитого мяча стал Ноа Фрик, вышедший на поле на замену в первом тайме.

Ситуация в группе J по итогам шести туров обстоит так: Армения занимает второе место, в Лихтенштейн остается последним.

Армения — Лихтенштейн 1:1

Голы: Мхитарян, 45+5 — Фрик, 80

Армения: Юрченко, Ароян, Тертерян, Чалишир (Гелоян, 87), Оганесян, Байрамян (Шагоян, 46), Удо, Мхитарян, Барсегян, Карапетян (Варданян, 78), Адамян.

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Малин, Кауфманн, Хофер, Фроммельт, Вольфингер (Шпириг, 75), Зеле (Йылдыз, 61), Хаслер, Я. Фрик (Н. Фрик, 42), Кардешоглу (Вольфингер, 46).

Предупреждения: Зеле, Фроммельт.