ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Турция и Норвегия не сумели определить сильнейшего в матче отбора на чемпионат мира 2022 года, отличившись по разу в первой половине игры.

Актюркоглу открыл счет уже на шестой минуте встречи, а Торсбю смог восстановить паритет под занавес первого тайма.

Обзор матча:

Турция — Норвегия 1:1

Голы: Актюркоглу, 6 — Торсби, 42

Турция: Чакыр, Челик, Азиз (Айхан, 70), Демирал, Эркин, Эздемир (Антальялы, 70), Ундер (Языджи, 70), Туфан (Кутлу, 58), Чалханоглу, Актюркоглу, Б.Йылмаз

Норвегия: Нюллан, Мелинг, Ханке-Ольсен, Страннберг, Хольмгрен-Педерсен (Райерсон, 84), Торсби, Эдегор, Берг (Эурснес, 75), Эльюнусси, Хауге (Меллер-Дели, 70), Торстведт.

Предупреждения: Ханке-Ольсен, Торсбю, Оздемир.