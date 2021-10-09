ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Турция - Норвегия, getty images
09 октября 2021, 08:57
Турция и Норвегия не сумели определить сильнейшего в матче отбора на чемпионат мира 2022 года, отличившись по разу в первой половине игры.
Актюркоглу открыл счет уже на шестой минуте встречи, а Торсбю смог восстановить паритет под занавес первого тайма.
Обзор матча:
Турция — Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу, 6 — Торсби, 42
Турция: Чакыр, Челик, Азиз (Айхан, 70), Демирал, Эркин, Эздемир (Антальялы, 70), Ундер (Языджи, 70), Туфан (Кутлу, 58), Чалханоглу, Актюркоглу, Б.Йылмаз
Норвегия: Нюллан, Мелинг, Ханке-Ольсен, Страннберг, Хольмгрен-Педерсен (Райерсон, 84), Торсби, Эдегор, Берг (Эурснес, 75), Эльюнусси, Хауге (Меллер-Дели, 70), Торстведт.
Предупреждения: Ханке-Ольсен, Торсбю, Оздемир.