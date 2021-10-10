ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Поединок отборочного цикла чемпионата мира-2022 против между сборными Польши и Сан-Марино собрал на Национальном стадионе в Варшаве 56 тысяч болельщиков.

Большинство из них в первую очередь пришли на арену попрощаться с вратарем Лукашем Фабиански, который накануне принял решение завершить международную карьеру — матч против Сан-Марино стал для него последним в футболке польской сборной.

Для 36-летнего голкипера Вест Хэма эта встреча стала 57-й за сборную Польши, которую, к слову, ему удалось отстоять на ноль (27-й раз в международной карьере).

Символично, что именно на 57-й минуте Фабиански покинул поле — Лукаш не смог сдержать слез, тогда как команды устроили ему "коридор почета", а Польский футбольный союз подарил ему на память футболку с 57-м номером.

Что касается самого матча с Сан-Марино, то тут сенсации не произошло — финальный свисток зафиксировал разгромную победу Польши со счетом 5:0. Автором одного из голов стал защитник Динамо Томаш Кендзера, для которого этот мяч стал дебютным в футболке "бело-красных".

Обзор матча:



Польша - Сан-Марино 5:0

Голы: Швидерски, 10, Бролли, 20 (АГ), Кендзера, 50, Букса, 84, Пионтек, 90

Польша: Фабиански (Маецки, 57), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пионтек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешиньски, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Швидерски (Букса, 72).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).