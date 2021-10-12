ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Румыния — Армения, frf.ro
12 октября 2021, 08:51
В рамках отборочного поединка чемпионата мира 2022 года сборная Румынии принимала на своем поле национальную команду Армении.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Митрицэ, который принес в актив румынской сборной три пункта в актив. Поскольку Германия уже вышла на мундиаль, гарантировав себе первое место, основная борьбе в квартете J пройдет за вторую строчку и попадание в стыковые турниры.
Обзор матча:
Румыния — Армения 1:0
Гол: Митрицэ, 26