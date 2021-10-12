ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках отборочного поединка чемпионата мира 2022 года сборная Румынии принимала на своем поле национальную команду Армении.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Митрицэ, который принес в актив румынской сборной три пункта в актив. Поскольку Германия уже вышла на мундиаль, гарантировав себе первое место, основная борьбе в квартете J пройдет за вторую строчку и попадание в стыковые турниры.

Обзор матча:

Румыния — Армения 1:0

Гол: Митрицэ, 26