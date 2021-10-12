ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 завершились два противостояния.

Сборная Португалии дома не оставила шансов Люксембургу. В первом тайме дубль с пенальти оформил Роналду и забил Бруну Фернандеш. Во второй половине матча отметился Палинья и хет-трик оформил Роналду.

Португалия - Люксембург 5:0

Голы: Роналду, 8, 13, 87, Фернандеш, 18, Палинья, 69,

Португалия: Патрисиу, Канселу, Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Силва (Леау, 73).

Люксембург: Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту, Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани, Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.

Предупреждения: Мендеш, Мартинс Перейра. Сборная Сербии переиграла Азербайджан. У хозяев дублем отметился Влахович, и гол забил Тадич с пенальти. У гостей на свой счет гол записал Махмудов.

Сербия - Азербайджан 3:1

Голы: Влахович, 30, 53, Тадич, 83 — Махмудов, 45+2

Сербия: Райкович, Настасич, Митрович, Велькович, Лазович, Костич (Радонич, 75), Лукич, Груйич (Тадич, 66), Милинкович-Савич, Влахович, Йович (Митрович, 65).

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Медведев, Хагверди, Салахлы, Озобич (Алескеров, 73), Гараев, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Кривоцюк, Дадашов (Шейдаев, 73).

Предупреждения: Хагверди, Медведев.