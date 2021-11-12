ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

В рамках оборочного поединка на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Ирландии выявляла сильнейшего с Португалией в квартете A.

За два полноценных тайма командам не удалось вскрыть оборону друга друга, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, у Сербии и Португалии в активе равное количество очков (17), поэтому обладатель прямой путевки на мундиаль определится в последнем туре.

Обзор матча:

Ирландия — Португалия 0:0

Ирландия: Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.

Португалия: Руй Патрисиу — Диогу Далот, Семеду, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутиньо, 57) — Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75) — Гедеш (Рафаэл Леау, 56, Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Предупреждения: Огбене, Коулмэн, Доэрти — Перейра, Пепе

Удаления: Пепе, 81