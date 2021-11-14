ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка в отборе на ЧМ-2022.

В матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Северной Македонии обыграла на своем поле Исландию со счетом 3:1.

Дублем в составе хозяев отличился Элиф Эльмас, а еще один гол в свой актив записал Езджан Алиоски. У исландцев единственным голом отличился Йон Дагур Торстейнссон.

Благодаря этому результату Северная Македония обеспечила себе второе место в группе и право сыграть в плей-офф.



Северная Македония - Исландия 3:1

Голы: Алиоски, 4, Эльмас, 65, 87 — Торстейнссон, 54.

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски (Зайков, 89), Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Элмаз, Трайковски (Спировски, 78), Ристовски (Миовски, 77).

Исландия: Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон (Траундарсон, 86), Тоурдарсон (Хельгасон, 72), Йоуханнессон, Гудмундссон (Эллертссон, 86), Бьярнасон, Торстейнссон (Траустасон, 78), Гудьонсен (Гудьонсен, 72).

Предупреждения: Дмитриевски, Бьярнасон, Костадинов, Гудьонсен, Ристовски, Миовски.

Удаление: Йоханенсон, 79 (повторное предупреждение).