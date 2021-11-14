ЧМ-2022. Отбор

Команде Фернанду Сантуша придется прокладывать путь на мундиаль через плей-офф.

Стремительно приближается тот самый момент, когда мы уже точно будем знать итоговое положение команд в группах европейской квалификации на чемпионат мира-2022, после чего сможем прикидывать возможные расклады для стадии плей-офф и непосредственно основной части турнира. Перед последним туром группового этапа отборочного раунда далеко не во всех группах была четкая картина относительно занявших первое место команд, поэтому, в частности, в отчетный вечер мы имели возможность наблюдать за тем, как Португалия и Сербия сошлись в смертельной схватке на Да Луж, где пытались выяснить между собой наиболее достойного претендента на единственную прямую путевку на мундиаль от группы A.

У команд перед стартом игры было равенство по набранным очкам, которое перекликалось с небольшим перевесом хозяев поля по показателю разницы забитых и пропущенных голов. Даже это шаткое преимущество португальцы умудрились увеличить уже фактически в первой атаке. Гудель полчаса раздумывал перед своей штрафной над возможной передачей на партнера, в результате чего был атакован со спины Бернарду Силвой. Игрок Манчестер Сити с соперником церемониться особо не стал, поэтому сербы еще долго вопрошали арбитра относительно грубости эпизода, а параллельным ходом Ренату Санчеш уже успел отпраздновать свой результативный удар с отскока.

У гостей не было возможности долго мусолить данный эпизод, так как время и изменившаяся не в их пользу ситуация в турнирной таблице лишь подталкивали к тому, чтобы агрессивно идти отыгрывать пропущенный мяч. Классический вариант игры по схеме с одним форвардом выбрал коллектив Драгана Стойковича — подачи в направлении габаритного Влаховича и контроль возможных зоны подбора. Тактика была успешной, и даже быстро принесла успех, однако гол Милинковича-Савича уже на девятой минуте был отменен из-за фола Миленковича в верховой борьбе в штрафной.

Сербии не было особого смысла останавливаться в своих попытках, да и не собирались они этого делать. Как подтверждение этому — удар в дальнюю штангу от Влаховича с левого фланга штрафной. Португальская оборона не особо была готова выдерживать такое давление на длинном отрезке, поэтому хозяевами было принято решение отодвинуть игру к центру поля. Как покажет практика, сработало это приблизительно минут на 20, после чего соперники вернулись уже с голевой атакой.

Если с подачей с левого фланга от Костича на 33-й минуте оборона "европейских селесао" хоть как-то, но справилась, то за пресловутой зоной подбора уследить уже было некому. Лукич удачно сбросил на Тадича, а тот ударом попал в ногу Фонте, что дезориентировало Патрисиу, в последствии не сумевшего парировать с виду достаточно простой мяч. Концовка первого тайма после этого эпизода была многообещающей, так как каждая из команд попыталась зацепиться за результат по горчим следам, но в обоюдных атаках к забитым мячам так никто и не пришел.

В перерыве проваливавшего игру Гуделя сменил наставник сборной Сербии на Александара Митровича, что означало переход гостей к более заточенной на атаку схеме с двумя форвардами. В последствии, поскольку команда Стойковича долгое время не могла перейти к завершающему удару, концентрация игроков атакующего плана в ее составе только росла. Португальцы долгое время удерживали контроль над мячом во второй половине, однако из созданных ими моментов можно было вспомнить, разве что, пару ударов в исполнении Ренату Санчеша, после чего игра плавно начала уходить в кульминационный отрезок.

В заменах от наставника Сербии не было совершенно никакой логики — выпускались габаритные футболисты в атаку, однако диспетчеров с поля только провожали под свист трибун. Казалось, что в конечном итоге гости банально остановятся от невозможности найти исполнителей подач в чужую штрафную, однако фактор Душана Тадича при этом совершенно выпадал из внимания. У игроков Португалии — в том числе. А зря! На 90-й минуте футболист Аякса с правого фланга расчертил широкую дугу на дальнюю штангу, а все тот же Митрович удачно сыграл головой с завершающим ударом в ближний к нему угол ворот. Оправиться от шока хозяева поля времени уже не имели.

Таким образом, оборочную группу A европейской квалификации с 20 набранными очками в активе выиграли сербы, благодаря чему напрямую попали на чемпионат мира-2022, а Португалия теперь будет вынуждена принимать участие в раунде плей-офф.Португалия —1:2Санчеш, 2 — Тадич, 33, Митрович, 90Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Нуну Мендеш — Санчеш (Невеш, 84), Данилу (А. Силва, 90+2), Моутиньо (Палинья, 64) — Б. Силва (Фернандеш, 64), Роналду, Жота (Фелиш, 83).Райкович — Миленкович, Велькович (Спахич, 65), Павлович — Живкович (Радоньич, 69), Лукич, Гудель (А. Митрович, 46), С. Милинкович-Савич, Костич (Йович, 89) — Тадич — Влахович.Предупреждения: Канселу, Моутиньо, Санчеш — Гудель, Павлович, Миленкович, Митрович.