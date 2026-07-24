Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Барселони вважає, що медики національної команди недооцінили серйозність пошкодження під час ЧС-2026.

Центральний півзахисник Барселони Френкі де Йонг незадоволений тим, як збірна Нідерландів працювала з його травмою під час чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє іспанське видання COPE.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст вважає, що представники національної команди неправильно оцінили стан його коліна. Де Йонга запевнили, що ушкодження не є серйозним і він може продовжувати виступи, попри дискомфорт.

Однак після повернення до Барселони ситуація виявилася значно складнішою. Додаткові медичні обстеження виявили у хавбека розрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна.

Барселона підтвердила, що Де Йонг проходитиме консервативне лікування без хірургічного втручання. Очікується, що відновлення може зайняти близько п’яти-шести місяців.

Сам футболіст раніше виступив зі зверненням до вболівальників, спростувавши чутки про конфлікт із головним тренером Барселони Гансом-Дітером Фліком. Де Йонг наголосив, що його відданість клубу та збірній Нідерландів залишається незмінною, а зараз він зосереджений виключно на поверненні на поле.

У сезоні-2025/26 нідерландський хавбек провів 35 матчів у всіх турнірах та відзначившись двома голами й чотирма результативними передачами.