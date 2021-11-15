ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отборна на ЧМ-2022 в квартете I.

В рамках отборочных матчей на чемпионат мира-2022 в группе I завершились три поединка.

Сборная Сан-Марино дома ничем не смогла удивить сборную Англии и уступила со счетом 0:10.

Первый тайм завершился со счетом 0:6. Покер на свой счет записал Харри Кейн, единожды забил Магуайр, и еще однажды хозяева отличились автоголом.

Во втором тайме англичане также не забывали огорчать Бенедеттини. Сначала забил Смит-Роу, следом отметились Мингс, Абрахам и Сака.

Сан-Марино — Англия 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри (АГ), 15, Кейн, 27, 32, 39, 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Сан-Марино: Бенедеттини, Хирш (Голинуччи, 46), Фаббри (Конти, 81), Росси, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Грандони, 74), Д`Аддарио (Чензони, 46), Муларони, Нанни, Томассини (Витайоли, 46).

Англия: Рамсдейл, Магуайр (Чилуэлл, 46), Мингз, Коуди, Александер-Арнолд, Фоден (Абрахам, 46), Филлипс (Галлахер, 46), Смит-Роу (Стоунз, 73), Беллингем, Сака, Кейн (Джеймс, 63).

Предупреждения: Томассини, Росси, Д`Аддарио, Баттистини, Абрахам.

Удаление: Росси (68). Албания дома оказалась сильнее Андорры (1:0).

В первом тайме команда Андорры показывала достойное сопротивление более мастеровитому сопернику, но во второй части игры Албания раз за разом создавала опасные моменты у ворот Гомеса. На 75 минуте албанцы получили право на пенальти, который реализовал Чекичи.

Албания - Андорра 1:0

Гол: Чекичи, 75

Албания: Стракоша, Ходжалари (Леняни, 90), Михай, Хюсай, Дермаку, Роши, Рамадани (Байрами, 56), Чекичи, Лячи, Узуни, Сефери (Мучи, 57).

Андорра: Гомес Морейра, Алаведра (Родригес, 85), Гарсия, Сервос, Мартинес (Гарсия Реном, 63), Вьейра (Морено, 85), Алаэс, Сан-Николас, Макс Льовера, Росас (Мартинес, 74), Пужоль (Вьейра, 85).

Предупреждения: Пужоль, Росас, Алаведра.

Сборная Польши дома неожиданно уступила Венгрии со счетом 1:2.

На 37 минуте сборная Венгрии открыла счет в матче усилиями хавбека Шафера. Но во втором тайме Польша неслась отыгрываться и добилась своего на 62 минуте. Гол на счету Свидерски.

Удача была на стороне Венгрии. За 10 минут до финального свистка Газдаг забил второй мяч гостей, который решил судьбу матча.

Польша — Венгрия 1:2

Голы: Свидерски, 62 — Шафер, 37, Газдаг, 80

Польша: Щесны, Пухач (Плахета, 83), Давидович, Беднарек, Кэш (Юзвяк, 46), Модер (Зелиньски, 46), Линетти (Франковски, 65), Клих, Кендзера, Швидерски, Пионтек (Милик, 65).

Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Фиола, Надь, Варга (Газдаг, 59), Шафер, Шен (Кишш, 72), Надь, Салаи, Салаи (Хан, 89).

Предупреждения: Надь, Клих, Шен, Кэш, Пухач, Салаи, Кендзера, Газдаг.