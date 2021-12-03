ЧМ-2022. Отбор

Футболиста лишили, возможно, самого красивого гола в карьере.

В матче отбора на чемпионат мира-2022 среди арабских стран сборная Мавритании дома принимала сборную ОАЭ.

Поединок, прогнозируемо, проходил на половине поля хозяев как в первом тайме, так и во второй половине игры.

На 70 минуте гости сумели открыть счет в матче. Али Салех получил мяч в штрафной площадке и ударом через себя послал его в правый угол ворот.

Удар вышел настолько идеальным, что вратарю было очень сложно спасти свою команду. Но Мавританию спас арбитр, который углядел в данном эпизоде малейший офсайд с помощью VAR.

ОАЭ, в конечном итоге, достигли своего. На 90+3 минуте Аль-Хаммади забил победный гол, который вывел команду на первое место в группе.