ЧМ-2022. Отбор
Иран стал второй азиатский командой, которая пробилась в финальную часть мундиаля.
иран - ирак, getty images
27 января 2022, 19:00
Сборная Ирана обыграла Ирак в седьмом туре отборочного этапа к ЧМ-2022 и пробилась в финальную часть турнира.
Единственный гол в матче забил Тареми в начале второго тайма. Таким образом, иранцы стали недосягаемы в группе С для преследователей. Отметим, что представитель луганской Зари Шахаб Захеди не попал в заявку на матч, несмотря на то, что был вызван на подготовительный цикл.
Помимо Ирана от Азиатской Конфедерации Футбола на Чемпионате мира также уже присутствует Катар на правах страны-хозяйки турнира.
Иран - Ирак 1:0
Гол: Тареми, 48