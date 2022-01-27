ЧМ-2022. Отбор

Иран стал второй азиатский командой, которая пробилась в финальную часть мундиаля.

Сборная Ирана обыграла Ирак в седьмом туре отборочного этапа к ЧМ-2022 и пробилась в финальную часть турнира.

Единственный гол в матче забил Тареми в начале второго тайма. Таким образом, иранцы стали недосягаемы в группе С для преследователей. Отметим, что представитель луганской Зари Шахаб Захеди не попал в заявку на матч, несмотря на то, что был вызван на подготовительный цикл.

Помимо Ирана от Азиатской Конфедерации Футбола на Чемпионате мира также уже присутствует Катар на правах страны-хозяйки турнира.

Иран - Ирак 1:0

Гол: Тареми, 48