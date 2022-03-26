ЧМ-2022. Отбор

Нападник Мілану продовжує гідно виступати на міжнародному рівні.

Збірна Франції вирішила усі питання щодо кваліфікації до фінального етапу чемпіонату світу-2022 заздалегідь, тому в березневу міжнародну паузу має змогу провести пару контрольних поєдинків.

Один із них, проти Кот д’Івуару, пройшов напередодні, а "Les Bleus" зуміли перемогти в ньому вдома із рахунком 2:1.

Перший гол господарів поля в цій грі опинився на рахунку 35-річного нападника італійського Мілану Олів’є Жиру, який завдяки цьому влучному удару ще трохи приблизився до визначного показника результативності в історії національної команди своєї країни.

Результативний постріл у ворота Кот д’Івуару став для Жиру 47 за Францію, що дозволило йому збільшити перевагу в рейтингу бомбардирів над Антуаном Грізманном до п’яти м’ячів, у то й час як до рекорду Т’єррі Анрі віковому футболісту залишилося всього чотири голи.

Відзначимо, що наступним суперником збірної Франції стануть представники Південної Америки, гра проти яких відбудеться 29 березня.