ЧМ-2022. Отбор

Команди успішно подолали плей-офф.

Вслід до збірної Гани, який пройшла на чемпіонат світу-2022, ще три африканські збірні стали учасниками змагань.

Збірна Камеруну зуміла переграти збірну Алжиру (1:2), та завдяки голу на виїзді пройшла на ЧС-2022. Голами за Камерун відмітились Шупо-Мотінг та Токо Екамбі. У Алжира забив Туба.

Алжир — Камерун 1:2

Голи: Туба, 118 — Шупо-Мотінг, 22, Токо Екамбі, 120+4

Збірна Марокко вдома впевнено переграла ДР Конго із рахунком 4:1 и пройшла на ЧС-2022. На дубль Оунахі та голи Тіссудалі та Хакімі гості відповіли влучним пострілом Маланго.

Марокко — ДР Конго 4:1

Голи: Оунахі, 21, 54, Тіссудалі, 45+7, Хакімі, 69 - Маланго, 77

Збірна Тунісу також пробилась на ЧС-2022 завдяки нічиїй з Малі (0:0). Перший матч між командами завершився із рахунком 1:0 на користь Тунісу.

Туніс — Малі 0:0