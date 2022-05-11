ЧМ-2022. Отбор
Команду на мундіалі може змінити Чилі.
збірна Еквадору, Getty Images
11 травня 2022, 18:58
Нещодавно федерація футболу Чилі звернулася до ФІФА з вимогою виключити збірну Еквадору з чемпіонату світу-2022.
Справа в тому, що за інформацією чилійських функціонерів, за збірну Еквадору не має права грати Байрон Кастільо, який є колумбійцем.
Його ніби то натуралізували не попередивши офіційні органи. Вказується також, що федерація футболу Еквадора у 2017 році виключала гравця зі збірної U-20 через сумніви щодо його національності.
Як повідомляє прес-служба ФІФА, дисциплінарний комітет вирішив відкрити справу по потенційній дискваліфікації 23-річного Кастільо
ФІФА надала сторонам десять днів для представлення першого раунду аргументів, які також вимагалися від решти команд, з якими зіткнувся Еквадор.
Рішення буде прийняте наприкінці травня або на початку червня в залежності від того, чи буде другий раунд доказів від сторін.
Таким чином Еквадору загрожує дискваліфікація з чемпіонату чсвіту-2022 у Катарі. Замість них до турніру можуть пропустити саме збірну Чилі.