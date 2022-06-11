ЧМ-2022. Отбор

На шальках терезів стоїть путівка до чемпіонату світу.

Перший в історії зимовий чемпіонат світу відбудеться вже наприкінці поточного року, однак у його фінальній частині ще досі не визначені двоє майбутніх учасників.

Одним із них може стати переможець протистояння між Австралією та Перу, яке відбудеться 13 червня, о 21:00 за київським часом.

Представники країни з Південної Америки дуже відповідально ставляться до прийдешньої гри. Настільки, що місцевий уряд навіть пішов на зустріч поціновувачам футболу, запровадивши в країні повноцінний вихідний день.

"Рада міністрів визначила, що цей день має стати святковим для всієї країни для того, щоб населення мало змогу побачити, як команда кваліфікується на чемпіонат світу в Катарі. Ми покладаємо великі сподівання на цю подію.

Звичайно, це мотивуватиме людей організовуватись. Вони можуть виходити на вулиці, щоб об’єднатися у підтримці суспільно значущої справу. Ми вважаємо, що ця подія потрібна для об’єднання, прояву національного духу та національної ідентичності нашого народу.

Утім, приватний сектор може відмовитися від цього за бажанням", — заявив міністр культури Перу Алехандро Салас.

У той самий час, не всі в уряді Перу розділили думку представника кабінету міністрів — Торгова палата Ліми вже встигла попередити, що зайвий вихідний у підсумку коштуватиме країні 1,5 млрд перуанських солей (392 млн доларів США).