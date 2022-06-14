ЧМ-2022. Отбор

Австралійці зуміли обіграти перуанців у серії післяматчевих пенальті.

Збірна Австралії у фіналі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 обіграла Перу та вийшла на ЧС-2022.

При цьому протягом 120 хвилин рахунок тримався 0:0. Результат зустрічі вирішився у серії післяматчевих пенальті, де австраліці виявилися кращими (5:4).

Зазначимо, що на груповому етапі ЧС-2022 збірна Австралії зіграє проти Франції, Данії та Тунісу.

Австралія - ​​Перу 0:0 (5:4 за пенальті)

Австралія: Райан (Редмейн, 120), Аткінсон (Карачич, 90), Райт, Роулз, Бехіч (Гудвін, 120), Муй, Ірвайн, Хрустіч, Бойл, Дьюк (Мабіл, 69), Леккі (Макларен, 87).

Перу: Гальєсе, Адвінкула, Самбрано, Кальєнс, Трауко, Каррільо (Флорес, 65), Куева (Валера, 116), Гонсалес, Тапія, Пенья (Акіно, 80), Лападула.

Попередження: Аткінсон (12), Флорес (102).