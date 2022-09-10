ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Тіте готується к заключному етапу перед чемпіонатом світу.

Надзвичайно швидкими темпами наближається момент початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, тому в збірних-учасниць цього турніру залишається лише одна можливість остаточно сформувати заявки з гравців, які братимуть участь у прийдешньому мундіалі.

І допоки європейські збірні гратимуть у рамках Лізі націй УЄФА, представники інших куточків світу будуть вимушені задовольнятись виключно товариськими матчами.

Зокрема, збірна Бразилії, п’ятиразовий володар Кубку світу, готуватиметься до протистоянь у Катарі за допомоги ігор проти Гани та Туніса, які відбудуться у французьких містах Гавр та Париж 23 та 29 вересня відповідно.

Головний тренер "селесао" Тіте вирішив викликати до складу головної команди країни 26 виконавців.

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас);

Захисники: Алекс Сандро, Даніло, Бремер (усі — Ювентус), Алекс Теллес (Севілья), Едер Мілітао (Реал Мадрид), Ібаньєс (Рома), Маркіньйос (ПСЖ), Тіаго Сілва (Челсі);

Півзахисники: Бруно Гімараєш (Ньюкасл), Каземіро, Фред (обидва — Манчестер Юнайтед), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Лукас Пакета (Вест Гем);

Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед), Роберто Фірміно (Ліверпуль), Матеус Кунья (Атлетіко), Неймар (ПСЖ), Педро (Фламенго), Рафінья (Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго, Вінісіус Жуніор (обидва — Реал Мадрид).

Зауважимо, що до переліку виконавців уперше з березня цього року потрапив новачок англійського Манчестер Юнайтед Антоні, який пропускав червневу міжнародну кампанію через травму гомілки.