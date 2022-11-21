ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував прийдешній початок виступів на чемпіонаті світу.

Збірна Франції стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Австралії на полі стадіону Ель-Джануб у місті Ель Вакра.

Нападник італійського Мілану та "Les Bleus" Олів’є Жиру за кілька днів до початку звітного протистояння оцінив свою готовність до гри.

"Я не ставлю перед собою жодних обмежень. Так, я вже казав, що це може бути мій останній чемпіонат світу, проте наразі я не готовий про будь-що оголошувати. Буду грати до того моменту, допоки моє тіло остаточно не відмовиться це робити.

Я є частиною збірної Франції вже одинадцять років, проте мій запал до гри постійно штовхає мене до більшого. Я спраглий до перемог, до трофеїв. Це й є справжнє футбольне щастя", — заявив французький виконавець.

Прийдешня гра між Францією та Австралією відбудеться 22 листопада, о 21:00.