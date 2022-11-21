ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Федерація футболу країни вимагає роз’яснень щодо цього інциденту від ФІФА.

Збірна Англії стартуватиме на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти національної команди Ірану на полі Міжнародного стадіону Халіфа в місті Доха.

Англія — Іран. Напередодні

Оскільки команда "трьох левів" долучилась до ініціативи решти країн стосовно проведення різноманітних акцій задля протесту проти політики офіційного Катару, зокрема стосовно прав представників LGBTQ+ спільноти в країні, на прийдешню гру команду Гарета Саутгейта мав би вивести з капітанською пов’язкою в кольорах веселки та написом "OneLove" нападник Гаррі Кейн.

Однак навіть за лічені години до гри представники Англії достеменно не можуть сказати, на які саме санкції з боку ФІФА таким чином може наразитись їхня збірна.

Організатори турніру, на догоду господарям змагань, запустили власну кампанію з уніфікації символів, які застосовуються для оформлення окремих елементів форму, у тому числі — капітанських пов’язок, тоді як використання будь-яких інших форматів заборонено.

Згідно з чинним регламентом турніру, гравець, який надягне заборонений аксесуар, має бути автоматично попереджений жовтою карткою.

Англія також очікує на отримання грошового штрафу, що є прийнятним для неї, проте наразі британці намагаються відстояти право не зазнавати спортивних санкцій.

Відповідний запит уже було надіслано до ФІФА, проте жодної відповіді від очільників світового футболу не надходило.

Капітани збірних Нідерландів, Вірджил ван Дейк, та Німеччини, Мануель Ноєр, раніше також підтвердили бажання носити "заборонену" символіку, проте в разі застосування санкцій до Кейна можуть передивитись власну позицію на користь більш вигідної для їхньої команди.

Нагадаємо, що кампанія OneLove була розпочата на Євро-2020 і підтримується збірними Бельгії, Данії, Німеччини, Англії, Франції, Нідерландів, Норвегії, Уельсу, Швеції та Швейцарії.

Одностатеві стосунки та пропаганда одностатевих стосунків у Катарі криміналізовані.

Прийдешня гра між Англією та Іраном відбудеться 21 листопада, о 15:00.