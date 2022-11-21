ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде в Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Англією та Іраном.

ГРУПА B 1 Англія 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Іран 0 0 0 0 0 0 0 0 3 США 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Уельс 0 0 0 0 0 0 0 0



АНГЛІЯ — ІРАН

ПОНЕДІЛОК, 21 ЛИСТОПАДА, 15:00. СТАДІОН ХАЛІФА, АР-РАЙАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАФАЕЛЬ КЛАУС (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу лише набирає оберти, а вже подарує нам доволі цікаву зустріч між збірними Англії та Ірану. Окрім цих команд у квартет В потрапили ще дві команди: Сполучені Штати Америки та Уельс. Якби команда Олександра Петракова більш вдало провела плей-офф, тоді могла виступати в цьому квартеті.

Саме в цьому квартеті українським вболівальникам доволі важко втриматися від симпатії або антипатії до деяких команд, але намагатимемося подивитись на цю зустріч лише з боку футболу, хоча Ірану на цьому Мундіалі бути не повинно.

Поточне покоління збірної Англії має дуже солідний набір гравців. Гарет Саутгейт добре налагодив механізм гри команди, тому англійці змогли дістатись фіналу чемпіонату Європи, де поступились збірній Італії. Результати збірної Англії в останніх матчах викликають багато питань. Команда Гарета Саутгейта покинула елітний дивізіон Ліги націй, через що питання були навіть щодо майбутнього головного тренера. Тому, варто розуміти, що по цьому форуму будуть оцінювати роботу Саутгейта, отже це може бути його останній турнір на чолі команди.

З переваг англійців на цьому турнірі те, що багато гравців саме з АПЛ, де звикли до вкрай щільного графіка у цей проміжок сезону. Також, у Гарета Сайтгейта є багато простору для ротації складу, адже є широкий вибір гравців.

Збірна Ірану, своєю чергою, не дивлячись ні нащо, є доволі міцним супротивником, який готовий дати бій. Не дивлячись на поразку від Тунісу, іранці обіграли Уругвай та зіграли внічию з Сенегалом, тому легкої прогулянки для англійців не буде. У стартовому складі іранців є доволі багато представників непоганих команд європейських чемпіонатів — Тарем, Годдос, Джаханбакш тощо.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Гарета Саутгейта. Так, на перемогу англійців пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Ірану оцінюється показником 11,39. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,61.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Англія: (3-4-3): Пікфорд (Евертон) — Стоунз (Манчестер Сіті), Дайєр (Тоттенгем), Магвайр (Манчестер Юнайтед) — Тріпьєр (Ньюкасл), Беллінгем (Боруссія Д), Райс (Вест Гем), Шоу (Манчестер Юнайтед) — Сака (Арсенал), Кейн (Тоттенгем), Стерлінг (Челсі)

Іран (4-5-1): Беїранванд (Персеполіс) - Мохаррамі (Локомотива Загреб), Пурліганджи (Аль-Арабі), Канаані (Аль-Ахлі), Мохаммаді (Гент) - Джаханбахш (Феєнорд), Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі), Еззатоллахі (Вайле), Годдос (Брентфорд), Амірі (Персеполіс) — Таремі (Порту)

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди ще не зустрічались між собою.