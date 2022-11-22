ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Аргентиною та Саудівською Аравією.

Група C 1 Аргентина 0 0 2 Мексика 0 0 3 Польща 0 0 4 Саудівська Аравія 0 0



АРГЕНТИНА — САУДІВСЬКА АРАВІЯ

ВІВТОРОК, 22 ЛИСТОПАДА, 12:00. ЛУСАЇЛ, ЛУСАЇЛ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лео Мессі та компанія стартують на Мундіалі саме з того матчу, де найлегше покуражитися. Якщо поляки та мексиканці можуть "подарувати" проблеми", то чекати їх від Саудівської Аравії вельми важко. Гравці місцевого чемпіонату, жодного з яких важко назвати зіркою, навряд чи будуть виглядати краще, ніж умовний Катар.

Аравійців можна назвати однією з найслабших команд чемпіонату світу. Та й французький тренер Ерве Ренар — спеціаліст без жодної "блискавки".

Що ж до Аргентини, то попри всю прагматичність команди Ліонеля Скалоні у вівторок зранку (до слова, перший поєдинок цього часового слоту) вона може атакувати без жодного "огляду" назад. Недооцінка суперників потрібна латиноамериканцям найменше, та все ж це той випадок, коли важко знайти, за що цим самим суперникам чіплятися.

Аргентина хоче присвятити перемогу на чемпіонаті Мессі. У свою чергу Мессі хоче присвятити її Аргентині. Їх взаємовідносини — це зовсім інша "хімія", ніж та, яка зараз склалася у Португалії з Кріштіану Роналду.

Наш прогноз на результат — очевидний. А коли все настільки очевидно, то починаєш шукати додаткові інтриги. Наприклад, чи буде у грі "український слід" у вигляді екс-гравця харківського Металіста та екс-партнера Руслана Маліновського? Так, мова про Папу Гомеса, чия участь під питанням через м'язову контузію.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели між собою 4 матчі, 2 з яких закінчилися перемогами аргентинців, а ще 2 — нічиїми. Востаннє на сьогодні Аргентина та Саудівська Аравія протистояли один одному 14 лисопада 2012 року, товариська гра закінчилася 0:0.

ПРОГНОЗ 4:0