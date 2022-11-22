ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У рамках першого туру групи D між собою зіграють Данія та Туніс.

ГРУПА D 1 Австралія 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Данія 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Туніс 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Франція 0 0 0 0 0 0 0 0

Данія — Туніс

Вівторок, 22 листопада, 15:00, стадіон: Ед'юкейшн Сіті (Ер-Райян). Головний арбітр – Сесар Артуро Рамос (Мексика). Пряма трансляція на MEGOGO.

Під керівництвом Каспера Х'юлманда збірна Данії прогресує, хоча до цього датчан можна було особливо не брати до уваги при попаданні цієї команди до групи найбільш іменитих грандів. Примітно, що потрапити з місцевого чемпіонату до збірної – завдання дуже складне. Вдалося лише Андреасу Корнеліусу (Копенгаген), тоді як решта 25 футболістів грають у топ-чемпіонатах Європи.

У датчан є як досвідчені лідери (Шмейхель, К'яєр, Еріксен), так і молоді таланти (Дамсгор, Сков Ольсен та Лідстрем). Від юнаків очікують на прорив на чемпіонаті світу, хоча зробити це буде непросто.

Щодо виступу датча у кваліфікації, то вони здобули дев'ять перемог і лише одного разу поступилися, а також мало не відправили збірну Франції до дивізіону B у Лізі націй.

Збірної Тунісу не позаздриш. Принаймні, навіть на папері вони не виглядають командою, яка може поборотися навіть за третій рядок у групі. Костяк команди – представники внутрішнього чемпіонату, що навряд чи дозволить збірній досягти якогось позитивного результату у Катарі за підсумками групового етапу.

При цьому, до збірної Тунісу треба виявити повагу: вони вдруге поспіль потрапляють на чемпіонат світу, не маючи у своєму складі яскравих зірок. Але варто відзначити і той факт, що при жеребкуванні у плей-офф тунісцям випала збірна Малі, хоча були варіанти значно гірші – Гана, Камерун та, особливо, Єгипет.

За версією компанії GG.bet, Данія — лідер зустрічі: перемога данців оцінюється коефіцієнтом 1.59, а перемога тунісців — 7.16. У разі нічиї пропонується показник 3.85.

Орієнтовні склади:

Поточна форма:

Очні зустрічі:

26.05.2002: Данія - Туніс 2:1 (товариський поєдинок).