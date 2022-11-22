ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У рамках першого туру групи C між собою зіграють Мексика та Польща.

ГРУПА C 1 Аргентина 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Мексика 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Польща 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Саудівська Аравія 0 0 0 0 0 0 0 0



Мексика — Польща

Вівторок, 22 листопада, 18:00, стадіон "974", Доха. Арбітр зустрічі — Кріс Біт (Австралія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Збірна Мексики підійшла до ЧС-2022 із віковими голкіперами. Наймолодшому – 35 років. Загалом, команда підійшла до Мундіалю із суміші досвідчених і підростаючих футболістів, а лідери грають за європейські топ-клуби. Варто зазначити, можливо, головну зірку збірної Мексики — Ірвінга Лосано з Наполі, який цього сезону показує дивовижні результати під керівництвом Лучано Спаллетті. Також є Рауль Гіменес, Ектор Еррера, Андрес Гуардадо, які можуть проявити себе.

Збірна Мексики не пропускає чемпіонати світу з 1994 року — мало хто може пишатися такою серією. Однак результати не такі гідні, як хотілося б.

Мексиканці розпочали свій виступ у кваліфікації з третього етапу відбору до Північної та Центральної Америки. Команда за підсумками 14 ігор посіла друге місце, набравши 28 балів. Відзначимо, що "триколірні" пропустили вперед лише Канаду, яка виявилася вищою за додатковими показниками.

Збірну Польщі, ймовірно, підтримуватиме кожен українець, який цікавиться футболом. Це наші партнери і не треба казати, що спорт поза політикою. Чеслав Міхневич працює з поляками з кінця січня цього року, але саме під його керівництвом Польща зробила вирішальний крок, зумівши вийти на груповий етап ЧС-2022.

У поляків непоганий склад, а, звичайно, головна зірка – Роберт Левандовські, від якого чекатимуть як голів, так і чудес на полі. Хто, як не він насамперед?

За версією компанії GG.bet, Мексика — лідер зустрічі: перемога "триколірних" оцінюється коефіцієнтом 2.59, а поляків — 3.14. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.14.

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