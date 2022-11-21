ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда з Великої Британії ще не програвала на мундіалях, але і не вигравала.

Збірна Уельсу урятувала нічийний результат у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти США (1:1).

Цей результат робить її непереможною вже продовж чотирьох матчів на мундіалях. До цього Уельс грав на чемпіонаті світу-1958 року.

Тож вони четвертий раз поспіль грають унічию, не знаючи смаку перемог та поразок:

- ЧС-1958 Уельс — Угорщина 1:1

- ЧС-1958 Уельс — Мексика 1:1

- ЧС-1958 Уельс — Швеція 0:0

- ЧС-2022 Уельс — США 1:1

У другому турі квартету В збірна Уельсу зустрінеться проти Ірану. Матч відбудеться 25 листопада о 12:00 за київським часом.