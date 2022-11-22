ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги стартові склади Данії та Тунісу на очний поєдинок чемпіонату світу-2022.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу 2022 року в рамках квартету D найсильнішого виявлятимуть збірні Данії та Тунісу.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Данія: Шмейхель — Андерсен, К’єр, А. Крістенсен — Р. Крістенсен, Ділейні, Еріксен, Гейб’єрг, Меле — Сков Ольсен, Дольберг.

Запасні: О. Крістенсен, Роннов, Нельссон, Єнсен, Брайтвейт, Дамсгор, Нергор, Стрігер Ларсен, Васс, Вінд, Поульсен, Корнеліус, Сков, Ліндстрьом, Ба.

Туніс: Дамен — Талбі, Меріая, Бронн — Дрегер, Скірі, Лайдуні, Абді — Сліман, Мсакні — Джебалі.

Запасні: Матлуті, Бешир, Муез, Білель, Гандрі, Межбрі, Хазрі, Хеніссі, Маалул, Сассі, Бен Ромдхан, Шаалані, Жазірі, Кешріда, Сліті.

Нагадаємо, матч Данія – Туніс відбудеться 22 листопада о 15:00 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.