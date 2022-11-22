ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 22 листопада 2022, 15:00.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі збірна Данії несподівано не змогла обіграти Туніс.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Якщо коротко пройтися статистикою, то в обох команд по 12 ударів. При цьому у данців було шість ударів у ствір воріт, а у тунісців — один.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Данія — Туніс в 1 турі групового етапу ЧС-2022:

Данія — Туніс 0:0



Данія: Шмейхель — Андерсен, К’єр (Єнсен, 65), А. Крістенсен — Р. Крістенсен, Ділейні (Дамсгор, 45+1), Еріксен, Гейб’єрг, Меле — Сков Ольсен (Ліндстрьом, 65), Дольберг (Корнеліус, 65).



Туніс: Дамен — Талбі, Меріая, Бронн — Дрегер (Кешріда, 87), Скірі, Лайдуні (Сассі, 88), Абді — Сліман (Сліті, 67), Мсакні (Ганнібал, 80) — Джебалі (Хеніссі, 80).



Попередження: Р. Крістенсен, Єнсен — Хеніссі.