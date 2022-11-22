ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд на матч першого туру ЧС-2022.

Сьогодні, 22 листопада, відбудеться матч першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі, у якому зустрінуться збірні Франції та Австралії.

Тренерські штаби обох національних команд вже визначилися зі стартовими складами цього матчу.

Збірна Франції:

Збірна Австралії:

Нагадаємо, матч Франція — Австралія розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.