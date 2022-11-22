Стали відомі стартові склади команд на матч першого туру ЧС-2022.
Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру, Getty Images
22 листопада 2022, 20:55
Сьогодні, 22 листопада, відбудеться матч першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі, у якому зустрінуться збірні Франції та Австралії.
Тренерські штаби обох національних команд вже визначилися зі стартовими складами цього матчу.
Збірна Франції:
Збірна Австралії:
Нагадаємо, матч Франція — Австралія розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.