ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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У рамках першого туру чемпіонату світу-2022 збірна Мексики поділила очки зі збірної Польщі — 0:0.

Головним героєм цього поєдинку став воротар мексиканців Гільєрмо Очоа, який відбив пенальті від Роберта Левандовські. Він, до слова, був визнаний найкращим гравцем гри.

До вашої уваги огляд поєдинку:

Мексика — Польща 0:0

На 58-й хвилині Роберт Левандовські (Польща) не забив пенальті (воротар).

Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Морено, Галльярдо — Е. Альварес, Еррера (Родрігес, 71), Чавес — Вега (Антуна, 84), Мартін (Хіменес, 71), Лосано.



Польща: Щесни — Кеш, Ківьор, Глік, Берешинські, Залевські (Белік, 46) — Криховяк, Камінські, С. Шиманські (Франковські, 72) — Левандовські, Зелінські (Мілік, 87).



Попередження: Санчес, Морено — Франковські