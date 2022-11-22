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Мексика - Польща. Getty Images
22 листопада 2022, 21:40
У рамках першого туру чемпіонату світу-2022 збірна Мексики поділила очки зі збірної Польщі — 0:0.
Головним героєм цього поєдинку став воротар мексиканців Гільєрмо Очоа, який відбив пенальті від Роберта Левандовські. Він, до слова, був визнаний найкращим гравцем гри.
До вашої уваги огляд поєдинку:
Мексика — Польща 0:0
На 58-й хвилині Роберт Левандовські (Польща) не забив пенальті (воротар).
Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Морено, Галльярдо — Е. Альварес, Еррера (Родрігес, 71), Чавес — Вега (Антуна, 84), Мартін (Хіменес, 71), Лосано.
Польща: Щесни — Кеш, Ківьор, Глік, Берешинські, Залевські (Белік, 46) — Криховяк, Камінські, С. Шиманські (Франковські, 72) — Левандовські, Зелінські (Мілік, 87).
Попередження: Санчес, Морено — Франковські