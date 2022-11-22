ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дубль Жиру допоміг Франції стартувати на чемпіонаті світу-2022 з перемоги над Австралією

Колектив Дідьє Дешама несподівано пропустив на початку зустрічі, проте потім зумів здійснити вольовий камбек.

Франція — Австралія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Франція — Австралія 4:1

Голи: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 — Гудвін, 9



Франція: Льоріс — Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Ернандес (Т. Ернандес, 13) — Грізманн, Чуамені (Фофана, 76), Рабіо — Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89), Мбаппе.



Австралія: Раян — Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегич — Макгрі (Мобіл, 73), Муй, Ірвін (Баккус, 84) — Лекі, Дюк (Каммінгс, 56), Гудвін (Куол, 73).



Попередження: Дюк, Ірвін, Муй