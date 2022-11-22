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Франція — Австралія 4:1
Голи: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 — Гудвін, 9

Франція: Льоріс — Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Ернандес (Т. Ернандес, 13) — Грізманн, Чуамені (Фофана, 76), Рабіо — Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89), Мбаппе.

Австралія: Раян — Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегич — Макгрі (Мобіл, 73), Муй, Ірвін (Баккус, 84) — Лекі, Дюк (Каммінгс, 56), Гудвін (Куол, 73).

Попередження: Дюк, Ірвін, Муй