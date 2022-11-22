ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Ерве Ренара здивувала не тільки увесь світ, а й самих себе.

Збірна Саудівської Аравії дуже неочікувано перемогла Аргентину у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 (1:2).

Відоме статистичне видання Gracenote, яке підраховує шанси команд у матчі, оцінювало перемогу команди Ерве Ренара у 8,7 відсотків.

Таким чином цей результат, за їх версією, став найнесподіванішим в історії мундіалів.

- Аргентина – Саудівська Аравія – (8,7% шанс на перемогу Саудівської Аравії).

- США – Англія – 1:0, 1950 (9,5 % шанс на перемогу США).

- Іспанія – Швейцарія – 0:1, 2010 рік (10,3% шанс на перемогу Швейцарії).

- Німеччина — Алжир — 1:2, 1982 (13.2% шанс на перемогу Алжиру).

- Чехія – Гана – 0:2, 2006 рік (13,9% шанс на перемогу збірної Гани).

Відео забитих голів та огляд матчу між Аргентиною та Саудівською Аравією дивіться в нас на сайті.