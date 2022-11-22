Команда Ерве Ренара здивувала не тільки увесь світ, а й самих себе.
Гравці Саудівської Аравії, Getty Images
22 листопада 2022, 23:22
Збірна Саудівської Аравії дуже неочікувано перемогла Аргентину у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 (1:2).
Відоме статистичне видання Gracenote, яке підраховує шанси команд у матчі, оцінювало перемогу команди Ерве Ренара у 8,7 відсотків.
Таким чином цей результат, за їх версією, став найнесподіванішим в історії мундіалів.
- Аргентина – Саудівська Аравія – (8,7% шанс на перемогу Саудівської Аравії).
- США – Англія – 1:0, 1950 (9,5 % шанс на перемогу США).
- Іспанія – Швейцарія – 0:1, 2010 рік (10,3% шанс на перемогу Швейцарії).
- Німеччина — Алжир — 1:2, 1982 (13.2% шанс на перемогу Алжиру).
- Чехія – Гана – 0:2, 2006 рік (13,9% шанс на перемогу збірної Гани).
Відео забитих голів та огляд матчу між Аргентиною та Саудівською Аравією дивіться в нас на сайті.