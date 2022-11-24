ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі першого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Португалії та Гана в рамках квартету H.

ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА, 18:00. СТАДІОН 974, ДОХА ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСМАЇЛ ЕЛЬФАТ (США). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Про збірну Португалії останнім часом ми згадували більше поза контекстом цього мундіалю. Уся увага була приділена сазі за участі Кріштіану Роналду та Манчестер Юнайтед, яка просто не могла позитивно впливати на атмосферу в португальській збірній, що б там в інтер'ю не говорив Бруну Фернандеш. Але ще перед першим матчем групового етапу ми на офіційному рівні дізналися наступне: КріРо та МЮ вирішили достроково розірвати контракт, тому зірковий португалець виступить на ЧС-2022 у статусі вільного агента.

Як би там не було, але в цій збірній Португалії саме зараз увага до Роналду буде особливо пильною, незважаючи на те, що головний тренер Фернанду Сантуш і без того має у своєму розпорядженні цілу низку зіркових гравців разом із перспективною молоддю. Більш того, наразі за іменами склад Португалії виглядає набагато сильнішим, ніж той, що ставав чемпіонами Європи у 2016 році. Просто Кріштіану своїм гучним інтерв'ю проти МЮ відверто пішов ва-банк — від цього вже нікуди не дінешся. Тут ти в очах фанатів або пан, або пропав у разі провального мундіалю. Хто знає, можливо, в період цього чемпіонату світу хтось серед більш молодих виконавців на кшталт Леау взагалі зможе безповоротно "вкрасти" у Роналду статус головної португальської зірки футболу?

Так, за збірною Португалії буде цікаво подивитися, але аналогічна теза стосується і майбутнього суперника португальців — національну збірну Гани. Після того, як Сенегал втратив Садіо Мане через травму, ризикнемо тут і зараз заочно передати статус найкращої африканської команди саме підопічним Отто Аддо. Як мінімум, на папері, не забуваючи при цьому про Марокко. І для цього є низка вагомих причин.

По-перше, це вже не та збірна Гани, яка провалилася минулої зими на Кубку африканських націй. Після кваліфікації у фінальну частину чемпіонату світу "чорні зірки" поповнилися і якісним форвардом Іньякі Вільямсом, і перспективним не перший рік крайнім захисником Таріком Лемпті, якому повністю розкритися заважають травми. Там взагалі пройшла ціла "трансферна кампанія", що рідко побачиш на рівні національних збірних.

У розпорядженні тренерського штабу збірної Гани також є дуже крутий центрбек Мохаммед Салісу із Саутгемптона (хто дивиться регулярно АПЛ — зрозуміє), майбутня зірка з Аяксу Мохаммед Кудус, досвідчені брати Аю і, звичайно, неспинний опорний півзахисник Томас Парті, який у складі Арсеналу цього сезону демонстрував гру, близьку до рівня екстракласу. З огляду на все це Португалія вже не виглядає таким відвертим фаворитом напередодні матчу з Ганою, як нам це малюють, тому очікуємо побачити більш рівне протистояння, результат у якому може визначити один момент.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Фернанду Сантуша. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Гани оцінюється показником 9,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,76.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія (4-3-3): Діогу Кошта (Порту) — Канселу (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ) — Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Вільям Карвалью (Реал Бетіс), Рубен Невеш (Вулвергемптон) — Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Роналду (вільний агент), Леау (Мілан)

Гана (4-1-4-1): Аті-Зігі (Санкт-Галлен) — Лемпті (Брайтон), Амарті (Лестер), Салісу (Саутгемптон), Баба (Редінг) —Парті (Арсенал) — Сулемана (Ренн), Кудус (Аякс), Андре Аю (Аль-Садд), Джордан Аю (Крістал Пелес) — Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао)

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