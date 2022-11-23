ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зіркові склади європейської та африканської збірних так і не ризикнули зробити рішучій крок до перемоги.

На попередньому чемпіонаті світу ми отримали несподіваного учасника фінального двобою, збірну Хорватії, яка в підсумку завершила міжнародний форум зі "срібними" медалями. Це безумовно видатне досягнення для країни потребувало логічного продовження, проте на чемпіонаті Європи-2020 вже на першому кроці сітки плей-оф футболістам Златко Далича на шляху трапилась Іспанії, за підсумком серії пенальті проти якої "картаті" залишили змагання.

На початку цьогорічного осіннього сезону хорвати здійснили, як здавалось, неможливе, випередивши Данію та Францію на шляху до фінального раунду Ліги націй УЄФА, що додаткового слугувало для них гарною підготовкою до мундіалю в Катарі. А оскільки на груповому етапі "полум’яних" очікували протистояння проти Бельгії, Марокко та Канади, то й готуватись Лука Модрич та компанія мали дуже відповідально. Саме матчем проти представника африканського континенту й розпочинався шлях Хорватії в цьому унікальному за своєю природою розіграші чемпіонату світу, і суперники до нього підходили на тлі шестиматчевої серії без поразок, п’ять зустрічей в якій мали товариський статус.

Багато боротьби та черговий приклад зразкової підтримки трибун на адресу африканської збірної — ось і все, чим міг похизуватись перший тайм цієї зустрічі. Обидві команди в своїх складах налічували багатьох зірок світового рівня, тож зовсім не дивно, що гра виходила далеко за межі просто спортивного протистояння. Дрібним фолом розбивали наступи суперників що хорвати, що марокканці, і при цьому жодна зі сторін не цуралась грати під час наступів через фланги та тривіальні закидання до штрафного.

Лише під завісу першого тайму команда Далича вирішила трохи загострити стан справ на футбольному полі, проте видовищний сейв Буну під час удару Влашича з близької відстані на завершення прострілу з лівого флангу, як і влучність Модрича під час пострілу від центрального кола перед штрафним, не дозволили номінальним гостям відкрити рахунок.

У другій половині гри на нас чекав той самий стиль футболу від обидвох команд, тому зовсім не здивував після завершення гри той факт, що забитих м’ячів ми так і не побачили. Хоча перспективи для взяття воріт певним чином і виникали з боку кожної зі сторін. Зокрема, вартий був уваги момент із ударом головою Мазрауї з гострого кута на лівому фланзі штрафного незадовго після відновлення гри, за підсумком якого захисник Баварії отримав пошкодження, що стало підставою для його заміни.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Хорватія ж при цьому нічого не вигадувала, та просто закидала м’яч до чужого штрафного, а там уже хтось мав за нього поборотись. Для цього до гри навіть долучили Марко Ліваю, проте взагалі важко пригадати, коли саме до нього доходили передачі партнерів. Блок від Марокко був фірмовим, зразковим та дуже надійним, тож Хорватія в підсумку залишилась без явних нагод відкрити рахунок зі свого боку, тоді як Лівакович парирував одного разу постріл Хакімі зі штрафного, на чому марокканці зупинили власні наступи.

У наступному турі збірна Марокко зіграє проти Бельгії, а Хорватія зустрінеться з Канадою.Марокко — Хорватія 0:0Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд, Мазрауї (Аттіят-Аллах, 60) — Унахі (Сабірі, 81), Амрабат, Амалла — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 81), Буфаль (Еззалзулі, 65).Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 79) — Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Лівая, 70), Перішич.Попередження: Амрабат