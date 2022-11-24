ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Португалії дав свій коментар перед першим поєдинком на ЧС-2022.

Сьогодні Португалія у рамках першого матчу на ЧС-2022 зіграє з Ганою.

"Ми збираємося розпочати наш шлях у найбільшому світовому турнірі. Ми хочемо, щоб ця пригода вийшла довгою і успішною, щоб ми змогли дуже високо підняти ім’я та прапор нашої країни.

Ми хочемо, щоб португальці були щасливі і пишалися нами. Немає нічого неможливого! Вперед, Португалія!", — написав Роналду.

Матч Португалія — Гана розпочнеться у 18:00.