Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні вилетів через травму.
Томас Ділейні, getty images
24 листопада 2022, 13:25
Ділейні отримав травму у вчорашньому матчі проти Туніса (0:0) та був замінений на 45-й хвилині. Через це пошкодження основний гравець не зможе продовжити свої виступи на турнірі.
Найближчим часом Томас залишить розташування національної команди.
Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Данії.
Відновлення півзахисника займе близько 4-х тижнів.
Відзначимо, що Данія та Туніс стали авторами першої безгольової нічиї на ЧС-2022.