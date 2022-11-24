ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні вилетів через травму.

Ділейні отримав травму у вчорашньому матчі проти Туніса (0:0) та був замінений на 45-й хвилині. Через це пошкодження основний гравець не зможе продовжити свої виступи на турнірі.

Найближчим часом Томас залишить розташування національної команди.

Про це повідомляє офіційний твіттер збірної Данії.

Відновлення півзахисника займе близько 4-х тижнів.

Відзначимо, що Данія та Туніс стали авторами першої безгольової нічиї на ЧС-2022.