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24 листопада 2022, 17:13
О 18:00 за київським часом черговий фаворит Мундіалю — збірна Португалії — розпочне свій шлях на турнірі. Суперник дуже непростий — Гана.
До вашої уваги стартовий склад:
Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Перейра, Геррейру — Бернарду Сілва, Невеш, Бруну Фернандеш — Отавіу, Роналду, Феліш
Запасні: Патрісіу, Са, Далот, Пепе, Пальїнья, Андре Сілва, Карвалью, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Антоніу Сілва, Рамуш
Гана: Аті-Зігі — Сейду, Джіку, Амарті, Салісу, Баба — Кудус, Томас, Самед, Андре Аю — Вільямс
Запасні: Ібрагім, Нуруден, Лемпті, Одої, Овусу, Іссахаку, Кьєрех, Букарі, Афріє, Менса, Айду, Сулемана, Сова, Семеньйо.
На нашому сайті пройде текстова онлайн-трансляція зустрічі.