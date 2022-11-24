Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 24 листопада 2022.
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24 листопада 2022, 18:17
Уругвай та Південна Корея не змогли відкрити рахунок у сьогоднішньому матчі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу в 1 турі групового етапу ЧС-2022:
Уругвай - Південна Корея 0:0
Уругвай: Рочет — Олівера (Вінья, 79), Хіменес, Годін, Касерес — Вальверде, Весіно (Де Ла Круз, 78) Бентанкур — Пеллістрі (Варела, 88), Суарес (Кавані, 64), Нуньєс
Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Чжин Су, Кім Йон Гвон, Кім Мін Чже, Кім Мун Хван — Чун Ву Юн, Хван Ін Бом — Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Сон Чун Хо, 74), На Санг Хо (Лі Кан Ін, 74) — Хван Ий Джо (Чо Ки Син, 74)
Попередження: Касерес — Чо Ки Син