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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    25 листопада 2022, 11:05

    Уельс — Іран: історія протистояння

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Сьогодні на ЧС стартує другий тур групового етапу / Gety Images
    Сьогодні на ЧС стартує другий тур групового етапу / Gety Images 25 листопада 2022, 11:05

    Сьогодні в рамках чемпіонату світу у Катарі відбудеться екзотичне протистояння: збірна Уельсу зіграє з Іраном. У компанії Parimatch Ukraine вважають валлійців фаворитами гри, даючи на їхню перемогу коефіцієнт 2,21.

    До ЧС-2022 збірні Ірану та Уельсу зіграли у своїй історії всього один товариський матч – але він був показовим настільки, наскільки в принципі може бути показовою неофіційна гра.

    Як Іран загалом на кінець сімдесятих в цілому міг претендувати на звання флагмана регіону, так і збірна Ірану була лідером футбольної Азії. Перемога на Кубку Азії була третьою поспіль (!), що дозволило "принцам Персії" вийти на історичне перше місце, обійшовши Південну Корею. Логічно припала кваліфікація на ЧС-1978: іранці не втратили жодного очка ані з Саудівською Аравією, ані з Австралією, не кажучи про Кувейт та Гонконг.

    За всієї слабкості регіону загалом, зі збірною Ірану у футбольному світі вважалися дедалі більше. Вдумайтесь у це: такий клуб, як Реал, запросив “принців Персії” на святкування свого ювілею! 1977-го, до 75-річчя великого клубу, Іран зіграв товариський матч з аргентинцями – і закінчив його внічию. Нагадаю, що через рік “альбіселестес” стануть чемпіонами світу. Ну й є нефутбольні дрібниці, які наголошували на ступеню поваги до футбольного Ірану: зокрема, у рік чемпіонату світу контракт із командою підписав Adidas.

    Жереб чемпіонату світу був для “принців Персії” суворим... Хоча це, звичайно, загалом штамп: у часи, коли на ЧС брало участь 16 команд, він просто не міг бути м'яким. Суперники в особі Голландії, Перу та Шотландії були ще більш-менш прийнятним варіантом на тлі, наприклад групи A, де зійшлися Аргентина, Італія, Франція та Угорщина.

    Ймовірно, у рамках підготовки до шотландців іранці наважилися покликати на контрольний матч збірну Уельсу. Диспозиція була саме такою: станом на 1978-й “дракони” й близько не були командою рівня Ірану. Подвиги кінця п'ятдесятих були давно позаду, і в відбірковій групі до ЧС-1978 валлійці посіли останнє місце: після Чехословаччини та Шотландії.

    Але так чи інакше “дракони” закінчили матч на свою користь. Філ Двайєр, автор єдиного гола, за всю кар'єру не провів жодної гри у вищій лізі: він провів 575 матчів за Кардіфф, але той Кардіфф не піднімався вище за другий дивізіон. Матч викликав величезний ажіотаж у Тегерані: його відвідали 60 тисяч глядачів та глядачок. Збірна Ірану все ж таки не вийшла з групи на ЧС, але здобула нічию з шотландцями.

    А за рік до влади в Ірані прийшли релігійні фанатики. Тепер там забивають до смерті за те, що дівчина не носить хіджаб, а футбольну збірну не кличуть не те що на ювілей Реалу, а взагалі до пристойних людей. Після ЧС-2018 “принци Персії” з європейських країн зіграли лише один товарняк із Боснією – ну, їхні смаки специфічні, ми з недавніх пір знаємо це дуже добре. Кубкiв Азії у них, як і раніше, три (тобто 45 років без перемог), Adidas у 2019-му році поступився місцем німецькому екіпірувальнику Uhlsport, але цього року і його замінив іранський Merooj.

    Sic transit gloria mundi.

    Віталій Пасічний, Football.ua

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ

    Команди

    Іран Уельс

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