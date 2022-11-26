ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Тунісу та Австралії у рамках квартету D.

ГРУПА D 1 Франція 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Данія 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Туніс 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Австралія 1 0 0 1 1 4 -3 0

ТУНІС — АВСТРАЛІЯ

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА, 12:00. АЛЬ-ДЖАНУБ СТЕДІУМ, АЛЬ ВАКРА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНІЄЛ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Тунісу в рамках поєдинку першого туру зустрічалась з Данією та здобула нічийний результат. Данці володіли певною перевагою, проте не змогли її реалізувати. Тепер тунісці можуть зробити непогану заявку на вихід з групи, адже на Данію очікує важка гра проти французів.

Зазначимо, що в складі Тунісу немає зірок, або дуже потужних гравців європейського футболу. Тобто команда не може похвастатись тим, чим може Сенегалу, або Камерун. Втім, це і є силою Тунісу — це дуже організована та рівномірна команда.

Збірна Австралії, своєю чергою, змогла трошки здивувати в грі проти французів. Австралійці забили першими, що було доволі несподіваним, проте не змогли втримати переваги, дали супротивнику простір і пропустили чотири м'ячі.

Австралійці теж не можуть представити хоча б одного потужного гравця топчемпіонату, але команда грає в привабливий футбол та завжди готова дати бій. Не має сумнівів, що гол у ворота французів це не випадковість. Австралійці можуть претендувати на перемогу в цьому матчі, але гра обіцяє бути дуже важкою.

У разі програшу, Австралія втратить шанси пройти в плей-офф турніру. У випадку поразки Тунісу, інтрига у квартеті завертиться неймовірно сильно. Ми все ж таки очікуємо. що Туніс здобуде позитивний результат та зробить ще один крок вбік виходу з групи.

За версією компанії GG.bet, невеличким фаворитом протистояння є Туніс. На перемогу представника Африки дається коефіцієнт 2,17, тоді як успіх австралійців оцінюється показником 3,76. На нічию дається 3,31.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Між собою команди грали лише раз. Цей матч пройшов в рамках Кубка конфедерацій в 2005 році. Тоді Туніс здобув перемогу з впевненим рахунком 2:0.