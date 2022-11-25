ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
25 листопада 2022, 14:35
Кулібалі та Едуар Менді — у старті Сенегалу на матч проти Катару
До вашої уваги стартові склади Катару та Сенегалу на очний поєдинок чемпіонату світу-2022.
Катар - Сенегал, fifa.com
25 листопада 2022, 14:35
У першому турі групового етапу чемпіонату світу 2022 року в рамках квартету A сильнішого між собою виявлятимуть збірні Катару та Сенегалу.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Склад збірної Катару:
Склад збірної Сенегалу:
Матч Катар – Сенегал відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 15:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.