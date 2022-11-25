ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги стартові склади Катару та Сенегалу на очний поєдинок чемпіонату світу-2022.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу 2022 року в рамках квартету A сильнішого між собою виявлятимуть збірні Катару та Сенегалу.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Склад збірної Катару:

Склад збірної Сенегалу:

Матч Катар – Сенегал відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 15:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.