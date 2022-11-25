ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 25 листопада 2022, 12:00.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу зазнала поразки від Ірану.

Все наближалося до нічиєї, однак у компенсований до другого тайму час іранська збірна двічі забила супернику та здобула гучну перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уельс — Іран в 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Уельс — Іран 0:2

Голи: Чешмі, 90+8, Резаеян, 90+11

Уельс: Геннессі — Мефам, Родон, Б. Девіс — Робертс (Джонсон, 57), Ампаду (Аллен, 78), Ремзі (Ворд, 87), Н. Вілліамс — Бейл, К. Мур, Вілсон (Джеймс, 58).



Іран: Хуссейн Хоссейні — Резаеян, Пураліганджі, Маджид Хоссейні, Мохаммаді — Голізадех (Джаханбахш 76), Нуроллахі (Чешмі, 78), Езатолагі (Карімі, 83), Хаджсафі (Торабі, 77) — Азмун (Ансаріфард, 68), Таремі.



Попередження: Родон — Резаеян, Джаханбахш



На 86-й хвилині був вилучений Вейн Геннессі (Вельс) (грубе порушення).