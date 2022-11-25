ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Роберта Пейджа не знайшла перемоги вже в другому поспіль матчі на чемпіонаті світу-2022 та ризикує залишити турнір.

Перший тур групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі напередодні остаточно залишився позаду одразу після завершення матчу між Бразилією та Сербією (2:0), після чого вже на наступний день було заплановано початок нової дуже цікавої сторінки історії мундіалю. Збірним Уельсу та Ірану випала ледь не унікальна нагода своїм матчем на стадіоні Ахмед бін Алі в місті Ер-Раян у рамках групи B розпочати баталії цього етапу змагань.

Команду Роба Пейджа навряд чи можна було називати невдахами першого туру, адже, на відміну від розгромленого Англією Ірану (2:6), вона все ж таки здобула бодай один заліковий бал за підсумками гри проти США (1:1). Цей результат вочевидь був недостатнім для того, аби будувати будь-які плани щодо подальшої участі в змаганнях, проте в групі з яскраво виокремленим фаворитом кожне досягнення має певну вагу.

Проте Вельс цей матч розпочав у доволі пасивному стилі, і хоча й залишив за собою створення першої гольової нагоди зусиллями Мура, який на завершення подачі Робертса з правого флангу на 11 хвилині поцілив у голкіпера з близької відстані, проте не мав відчутної переваги над суперниками навіть на контролем м’яча. Іран зіграв у більш відкритому стилі, аніж робив це проти Англії, і навіть незабаром забив гол зусиллями Голізадеха. Разом із Азмуном Алі розіграв дуже яскраву стінку в центрі чужого штрафного, але завершальний пас на порожні ворота отримав у положенні "поза грою".

Якщо брати загальне тло першого тайму, то ці два моменти були яскравими плямами на тлі доволі прісного видовища. Постійний гамір на трибунах не давав командам зупинятись, проте вони не знайшли нічого кращого за виключну боротьбу поміж собою десь у центрі поля, тоді як спроби грати довгими переведеннями на нападників із обох боків суттєвого успіху не мали. Зрештою, іранці навіть завершували першу половину зустрічі в атаці на чужих воротах, проте зіркова пара їхніх нападників постійно не встигала до передач партнерів у заключній фазі наступів.

А ось у другій половині гри з командою Пейджа сталось щось дивне. Уельс фактично власноруч відмовився атакувати чужі ворота, тоді як його захист був дуже повільним та мав суттєві програли поміж лініями. Досі важко збагнути, як Іран не забив на 51 хвилині, коли Азмун спочатку з правого флангу поцілив у ближню стійку на завершення передачі на хід до штрафного, а трохи згодом у падінні добив відскок від протилежного каркасу воріт, у який дальнім пострілом поцілив Голізадех із правого краю атаки, безпосередньо в голкіпера суперників.

"Червоні дракони" поступово згасали на футбольному полі, тож у суперників дедалі більше виникало можливостей для того, аби вразити ворота Геннессі. Зрештою, голкіпер валлійців вирішив ефектно піти від відповідальності, коли за чотири хвилини до завершення основного часу на дальньому виході на перехоплення до лівого флангу захисту він ногою влетів у Таремі. Арбітр спочатку показав за це лише попередження, проте VAR допоміг Маріо Альберто Ескобару Току з Гватемали все ж таки ухвалити правильне рішення про вилучення.

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І якщо в повному складі Вельс ледь тримав удар, то в меншості всі ці проблеми в захисті стали ще більш наочними. Зрештою, тиск від Ірану нікуди не зник, а Ален на восьмій компенсованій хвилині перевів простріл із лівого флангу на ногу Чешмі, який потужно пробив у правий кут чужих воріт. Ворд, якого випустили на заміну Геннесі, пропустив у цьому епізоді, а також отримав ще один м’яч трохи згодом, коли Резаеян утік до правого флангу штрафного під пас Таремі, і перекинув воротаря суперників.

У заключному турі Вельс зіграє дуже принциповий матч проти Англії, а на Іран очікує не менш запальна гра проти США.





Уельс — Іран 0:2

Голи: Чешмі, 90+8, Резаеян, 90+11



Уельс: Геннессі — Мефам, Родон, Б. Девіс — Робертс (Джонсон, 57), Ампаду (Аллен, 78), Ремзі (Ворд, 87), Н. Вілліамс — Бейл, К. Мур, Вілсон (Джеймс, 58).



Іран: Хуссейн Хоссейні — Резаеян, Пураліганджі, Маджид Хоссейні, Мохаммаді — Голізадех (Джаханбахш 76), Нуроллахі (Чешмі, 78), Езатолагі (Карімі, 83), Хаджсафі (Торабі, 77) — Азмун (Ансаріфард, 68), Таремі.



Попередження: Родон — Резаеян, Джаханбахш



На 86-й хвилині був вилучений Вейн Геннессі (Вельс) (грубе порушення).