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Польща - Саудівська Аравія. Getty Images
26 листопада 2022, 18:45
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Польщі обіграла Саудівську Аравію — 2:0.
Рахунок відкрив Петр Зелінські на 39 хвилині. Ближче до кінця поєдинку подвоїв його Роберт Левандовські.
Дивіться відео голів та огляд матчу:
Польща — Саудівська Аравія 2:0
Голи: Зелінські, 39, Левандовські, 82
На 45+1-й хвилині Салем Мухаммед ад-Давсарі (Саудівська Аравія) не забив пенальті (воротар).
Польща: Щесни — Кеш, Ківьор, Глік, Берешинські — Криховяк, Бєлік — Мілік (Пьонтек, 71), Зелінські, Франковські — Левандовські.
Саудівська Аравія: аль-Овейс — Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Булаїгі, Аль-Брік (Аль-Ганам, 65) — Аль-Наджеї (Аль-Абед, 46, Бахебрі, 90+5), Аль-Малкі (Аль-Абуд, 85), Канно — аш-Шехрі (Аль-Давсарі, 85), ад-Давсарі, Аль-Бурайкан.
Попередження: Ківьор, Кеш, Мілік — Аль-Малкі, Аль-Амрі.