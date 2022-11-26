ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Аргентини — про перемогу над Мексикою на ЧС-2022.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.

Нападник аргентинської команди Ліонель Мессі, який забив гол і віддав асист, поділився емоціями від минулого протистояння.

"Ми не можемо зараз здатись. Попереду у нас тільки фінали. Ми не можемо помилятись. Ми знали, що наша відповідь буде такою. Думаю, що ми впорались. Ми вже давно разом", — сказав Мессі після матчу з Мексикою.

Нагадаємо, у заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зустрінеться із Польщею. Поєдинок відбудеться 30 листопада о 21.00.