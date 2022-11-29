ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між збірними Нідерландів та Катару в рамках групи А.

Група A 1 Еквадор 2 4 2 Нідерланди 2 4 3 Сенегал 2 3 4 Катар 2 0

Нідерланди — Катар

Вівторок, 29 листопада, 17:00. Ель-Хаур, стадіон Аль-Байт. Головний арбітр - Бакарі Гассама (Гамбія)

Нідерланди підходять до матчу проти господарів турніру Катару з однією метою – не програти – у такому разі вони забезпечують собі місце у плей-офф чемпіонату світу. Також є варіант пройти далі з поразкою – якщо Еквадор у паралельному матчі обіграє Сенегал. Долю Катару було вирішено після другої поразки поспіль.

Нідерланди дуже складно і мляво почали мундіаль, обігравши Сенегал, забивши два м'ячі наприкінці другого тайму. Далі був Еквадор, але замість того, щоб утримати перемогу після голу Коді Гакпо, "помаранчеві" пропустили від Еннера Валенсії та обидві команди поділили очки, що ставить під загрозу їхні шанси на вихід із групи.

Звичайно, команда Луї ван Гала не має наміру розраховувати на суперників та повинна обігравати Катар без питань, але якщо вони облажаються, то це буде "фіаско" на довгий час.

Катар приймає мундіаль, але крім цього похвалитися на полі їм нема чим. Дві поразки на старті та Катар — перша збірна, яка втратила шанси на вихід із групи. Поки що лише пригадаємо гол Мохаммеда Мунтарі, який розмочив рахунок у матчі проти Сенегалу. В іншому Катару варто вже готуватися до Кубка Перської затоки.

Якщо пройтися по кадровій ситуації, то у Нідерландів знову постає питання з фізичною формою Мемфіса Депая після травми — можливо, тут він з'явиться в старті. Швидше за все, в центрі поля ми побачимо зміни. Катар чекає з перших хвилин Мунтарі, який забив свій дебютний гол на ЧС, вийшовши на поле з лави запасних. Також непогано після виходу з лавки проявив себе Абделазіз Хатім.

За версією компанії GG.bet, Нідерланди — фаворит зустрічі: перемога команди з Європи оцінюється коефіцієнтом 1,21, перемога Катару — 17,75. На нічию дається коефіціент 6,95.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то між собою збірні Нідерландів та Катару не зустрічалися, тож це перший спільний розділ їхньої історії.